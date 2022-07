Camera di commercio Irpinia Sannio | Firma digitale subito | ecco come

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ladisemplifica la modalità di rilascio dellache diviene ancora più immediata e semplifica il quotidiano. Lacaratterizza ormai ogni tipo di attività e permette di autenticarsi sui portali della Pubblica Amministrazione,re ordini, contratti, verbali, fatture e istanze per il Registro Imprese e per bandi di finanziamento. Accanto alla tradizionale modalità a sportello,in presenza negli ufficili di Avellino e Benevento, si può richiedere comodamente online in modo ancor più celere. Il riconoscimento da remoto può essere effettuato in tre diverse modalità, in base alle singole esigenze: “de visu”, il riconoscimento avviene tramite PC, tablet, ...