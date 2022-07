BoJo & Brexit. Johnson lascia il Regno con l'economia a pezzi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Inflazione oltre il 9%, crescita zero nel 2023. Sei anni dopo l’addio all’Ue, la Gran Bretagna è il paese più in crisi tra i G7. Lo stallo dell'Irlanda del Nord, i tormenti della Scozia, la rabbia sociale. Chi andrà a Downing Street, avverte la Bank of England, dovrà vedersela con una situazione “deteriorata”

Si riaccesa la polemica nel Regno Unito contro il premier conservatore Boris Johnson, nonostante l'annuncio delle sue dimissioni, per il progetto di dare un party di matrimonio saltato all'epoca delle ...... in quello che stato definito il beergate , di dimensioni pi piccole e senza conseguenze rispetto al Partygate fatale perinsieme ad altri ...Inflazione oltre il 9%, crescita zero nel 2023. Sei anni dopo l’addio all’Ue, la Gran Bretagna è il paese più in crisi tra i G7. Lo stallo dell'Irlanda del ...Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere britannico dimessosi a inizio settimana nell'ambito della crisi che ha portato alla caduta di Boris Johnson, ha formalizzato oggi la sua candidatura alla s ...