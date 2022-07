Badminton | Malaysia Masters 2022 | delineati i semifinalisti in tutti i tabelloni

Pubblicità

... Thailand, Singapore,, Macau, Mongolia, and the Philippines. The channels broadcast ... motorsport championships MotoGP and WorldSBK, World Table Tennis andWorld Federation events, ...... Thailand, Singapore,, Macau, Mongolia, and the Philippines. The channels broadcast ... motorsport championships MotoGP and WorldSBK, World Table Tennis andWorld Federation events, ...Prosegue il Malaysia Masters 2022 di badminton, torneo di categoria World Tour Super 500, con un montepremi di 360mila dollari americani: all'Axiata Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, sono stati delin ...Aksi beregu badminton wanita Malaysia, Pearly Tan dan Thinaah Muralitharan ketika menentang pemain Indonesia, A Rahayu dan S Ramadhanti pada perlawanan badminton 'Perodua Malaysia Masters 2022' di Axi ...