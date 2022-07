Assolto dallo stupro perché lei l’ha “invitato a osare”, Pd: “Cosa deve accadere per certificare la violenza?”. M5s: “Si depotenziano battaglie” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il giorno dopo la controversa assoluzione della Corte d’appello di Torino per una violenza sessuale, interviene anche la politica. I giudici infatti, hanno ribaltato la sentenza di condanna di primo grado, dicendo che la vittima “ha indotto, con il suo comportamento, l’imputato a osare“. E questo nonostante, oltre alla testimonianza della ragazza, a prova della violenza ci fosse anche la zip dei pantaloni di lei strappata. Tra le prime a parlare la senatrice Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio e violenza di genere. “È sempre difficile commentare una sentenza e non si dovrebbe per principio”, ha scritto in una nota, “ma quella della Corte di Appello di Torino è davvero grave. La ragazza sarebbe stata in preda all’alcol, si sarebbe fatta accompagnare in bagno dall’amico-violentatore, avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il giorno dopo la controversa assoluzione della Corte d’appello di Torino per unasessuale, interviene anche la politica. I giudici infatti, hanno ribaltato la sentenza di condanna di primo grado, dicendo che la vittima “ha indotto, con il suo comportamento, l’imputato a“. E questo nonostante, oltre alla testimonianza della ragazza, a prova dellaci fosse anche la zip dei pantaloni di lei strappata. Tra le prime a parlare la senatrice Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio edi genere. “È sempre difficile commentare una sentenza e non si dovrebbe per principio”, ha scritto in una nota, “ma quella della Corte di Appello di Torino è davvero grave. La ragazza sarebbe stata in preda all’alcol, si sarebbe fatta accompagnare in bagno dall’amico-violentatore, avrebbe ...

