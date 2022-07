Apple lancia la modalità Lockdown contro gli spyware di stato (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Si chiama Lockdown mode, in italiano potrebbe tradursi con “modalità isolamento”, ed la nuova funzione annunciata da Apple per il prossimo autunno. Servirà, nelle intenzioni, a difendere iPhone, iPad e il sistema operativo MacOS Ventura dagli spyware più sofisticati, quelli cioè venduti dalle aziende ai governi. Sono “attacchi informatici altamente mirati da parte di società private che sviluppano spyware mercenario sponsorizzato dallo stato” ha precisato Cupertino, che ha chiamato ad esempio quelli sortiti (attraverso lo spyware Pegasus) dalla società israeliana NSO Group, che la Apple ha anche citato in giudizio. Un servizio adatto per quegli utenti che per la loro attività o per il loro status possono essere bersaglio di ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Si chiamamode, in italiano potrebbe tradursi con “isolamento”, ed la nuova funzione annunciata daper il prossimo autunno. Servirà, nelle intenzioni, a difendere iPhone, iPad e il sistema operativo MacOS Ventura daglipiù sofisticati, quelli cioè venduti dalle aziende ai governi. Sono “attacchi informatici altamente mirati da parte di società private che sviluppanomercenario sponsorizzato dallo” ha precisato Cupertino, che ha chiamato ad esempio quelli sortiti (attraverso loPegasus) dalla società israeliana NSO Group, che laha anche citato in giudizio. Un servizio adatto per quegli utenti che per la loro attività o per il loro status possono essere bersaglio di ...

Pubblicità

CyberMetaNews : Nasce #MetaverseStandardsForum il forum per creare uno standard nel #Metaverso, #Bentley lancia i suoi #NFT e forse… - andreastoolbox : Apple lancia Modalità isolamento per aumentare la sicurezza - iPhone Italia - zazoomblog : Cellularline lancia il sistema di ricarica 3 in 1 per dispositivi Apple - pianetacellular : #Cellularline lancia #TRIOWirelessCharger, sistema di ricarica 3in1 per dispositivi Apple: permette di ricaricare c… - startzai : RT @lucaviscardi: ?? Nuovo Podcast! 'Xiaomi lancia la nuova famiglia Xiaomi 12S' su @Spreaker #apple #innovazione #iphone #samsung #smartpho… -