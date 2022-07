WhatsApp, arriva la modalità in incognito: novità super (Di giovedì 7 luglio 2022) Spunta su WhatsApp una nuova funzione per tutti gli utenti. Infatti è in arrivo la modalità in incognito: scopriamo in cosa consiste la novità. Non finiscono mai gli aggiornamenti di WhatsApp, con l’applicazione pronta ad implementare anche la modalità in incognito. Andiamo a scoprire in cosa consiste e come cambia il servizio di messaggistica istantanea. Nuova modalità per l’applicazione di messaggistica (via WebSource)WhatsApp è pronta a permettere agli utenti di nascondere il proprio stato online. Infatti è in arrivo sulla piattaforma una funzione a maggior tutela della nostra privacy. Quindi in queste ore gli sviluppatori della popolare app di messaggistica stanno mettendo a punto una nuova opzione che consentirà ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 7 luglio 2022) Spunta suuna nuova funzione per tutti gli utenti. Infatti è in arrivo lain: scopriamo in cosa consiste la. Non finiscono mai gli aggiornamenti di, con l’applicazione pronta ad implementare anche lain. Andiamo a scoprire in cosa consiste e come cambia il servizio di messaggistica istantanea. Nuovaper l’applicazione di messaggistica (via WebSource)è pronta a permettere agli utenti di nascondere il proprio stato online. Infatti è in arrivo sulla piattaforma una funzione a maggior tutela della nostra privacy. Quindi in queste ore gli sviluppatori della popolare app di messaggistica stanno mettendo a punto una nuova opzione che consentirà ...

Pubblicità

Accipicchina : Quante volte ci succede di sentire il nostro telefono che emette quel suonino tipico di un messaggio di chat su wha… - tecnoandroidit : WhatsApp: arriva il regalo da 500 euro direttamente tramite la chat - Siamo arrivati ormai nel 2022 che ci sono de… - occhio_notizie : #WhatsApp, arriva l'opzione “incognito”: ECCO COME FUNZIONA | - radioromait : Whatsapp, arriva la funzione “invisibile” per nascondersi quando si è online: come funziona - salvinalan : RT @MediasetTgcom24: WhatsApp diventa 'in incognito': arriva la funzione per nascondersi se si è online #WhatsApp -