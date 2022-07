Weekend da vivere a Roma. Da Mahmood ai Maneskin, la musica conquista la Capitale, in un calendario ricco di appuntamenti (Di giovedì 7 luglio 2022) ... allargando la partecipazione anche a tanti nuovi talenti della ristorazione capitolina e a nuovi concept, volti e progetti', commenta Silvia Dorigo co - founder di Be.it e direttrice creativa del ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) ... allargando la partecipazione anche a tanti nuovi talenti della ristorazione capitolina e a nuovi concept, volti e progetti', commenta Silvia Dorigo co - founder di Be.it e direttrice creativa del ...

Pubblicità

comeluicelletti : Modo di vivere. Supermercati e centri commerciali aperti nei weekend, la consegna in giornata di un portachiavi del… - softxnimri : RT @debrowniesss: non me ne frega un cazzo non vi dovete nemmeno permettere a cancellare il concerto dei maneskin IO STO VIVENDO SOLO PER Q… - debrowniesss : non me ne frega un cazzo non vi dovete nemmeno permettere a cancellare il concerto dei maneskin IO STO VIVENDO SOLO… - agesci : RT @scouteguide: Questo weekend @agesci e @cngei si sono riuniti per vivere insieme l’incontro Federale in preparazione delle prossime Co… - _starshineforju : ora sogno di vederla invitata nel box red bull per vivere il weekend di gara lì e soprattutto per incontrare checo… -