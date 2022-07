Tuttosport – “Conosciamo meglio Sarri Cresceremo ancora”

(Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 19:14:19 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: AURONZO – “Sto molto bene, sono molto motivato, ho trovato tutti i compagni carichi e felici. Questi sono giorni difficili di lavoro, ma abbiamo in mente tante cose imaprate l’anno scorso. Questo ci fa lavorare con molta serenità”. Apre così la conferenza stampa, la prima ad Auronzo, Felipe Anderson. L’esterno brasiliano ha raccontato il momento che vive la squadra al secondo giorno di ritiro e non solo. Le parole di Felipe Anderson “Tanti amici sono andati via, nel calcio siamo abituati a questa cosa. Guardiamo avanti, auguro ila chi è andato via. Dobbiamo pensare alla prossima stagione. Marcos Antonio? Ci ho già parlato, ha voglia di lavorare e conoscere la squadra. Vuole imparare il prima possibile il nuovo sistema di gioco. L’anno scorso c’erano tante cose da ...

Lavoriamo insieme da tre anni, cibene ma dobbiamo continuare a lavorare bene per stupire ancora. Non dobbiamo dare niente per scontato, perchè si riparte alla pari con i nostri avversari. ......ha portato a migliorare la qualità del mio gioco" ha detto l'esterno a Piero Guerrini di. In generale la settimana è andata molto bene, il gruppo è super, citutti e lavoriamo ... Lazio, Felipe Anderson: "Conosciamo meglio Sarri. Cresceremo ancora" L'esterno biancoceleste parla in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore: "La squadra è carica e felice" ...L'olandese campione del mondo parla del monegasco della Ferrari. Poi su Hamilton: "Sempre andati d'accordo", le sue parole ...