Trump ’senza precedenti’ su Discovery +

Trump Unprecedented Le elezioni presidenziali del 2020 sono state tra le più controverse nella storia moderna degli Stati Uniti. Le telecamere hanno seguito in esclusiva la famiglia Trump durante gli ultimi mesi di campagna e subito dopo le elezioni Arriva in Italia domenica 10 luglio su Discovery+ "Trump: Unprecedented", la docuserie in tre parti, prodotta da AJH Films con la regia di Alex Holder, che ripercorre le ultime sei settimane della campagna presidenziale del 2020 negli Stati Uniti con filmati inediti della famiglia di Donald J. Trump, incluse le loro reazioni all'esito delle elezioni e le loro dichiarazioni sull'assalto al Campidoglio avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021. Il documentario, su cui la famiglia e i suoi collaboratori non hanno avuto alcun controllo, include interviste

