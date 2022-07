Traffico Roma del 07-07-2022 ore 09:30 (Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione della capitale in il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est chiusa per lavori urgenti in via Gerardo Chiaromonte la rampa di ingresso alla tangenziale code sulla tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Flaminia tra il raccordo via dei due punti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale la pratica ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A1Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazioneSud in direzione della capitale in ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est chiusa per lavori urgenti in via Gerardo Chiaromonte la rampa di ingresso alla tangenziale code sulla tangenziale Tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni Sulla via Flaminia tra il raccordo via dei due punti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale la pratica ...

