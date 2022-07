Stupro, assoluzione tra le polemiche: 'La vittima ha indotto l'imputato a osare e poi la cerniera...' (Di giovedì 7 luglio 2022) Una sentenza che ha suscitato polemiche: c ondannato in primo grado per violenza sessuale, assolto dalla Corte d'Appello perché la vittima, con il suo comportamento, avrebbe indotto l'imputato a '... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Una sentenza che ha suscitato: c ondannato in primo grado per violenza sessuale, assolto dalla Corte d'Appello perché la, con il suo comportamento, avrebbel'a '...

ilpost : Sempre secondo la sentenza, la rottura della cerniera dei pantaloni di lei non proverebbe niente, perché sarebbe po… - Cristin06876547 : RT @giulicast: Queste considerazioni hanno condotto all’assoluzione di un imputato dal reato di stupro. Visto che non vi riconosco nulla di… - LBaccio : @rinoraf74 @Simona449172161 @Beombunny__ @FilippoPiedi @HoaraBorselli - il rapporto NON è stato considerato stupro,… - BrunellaBB : Se la porta è socchiusa lo stupro non vale? - BrunellaBB : Se la porta è socchiusa lo stupro non vale? -