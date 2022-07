Stranger Things, il primo spin-off si avvicina. Sarà sul giovane Hopper? Ecco tutte le teorie dei fan (Di giovedì 7 luglio 2022) Stranger Things 5 dovrebbe chiudere il cult tv dei Duffer, ma come ogni franchise di successo, non lo perderemo di vista. Stranger Things avrà uno spin-off come confermato dai due creatori e probabilmente Sarà sempre Netflix a continuare a mungere questa creatura super profittevole finché non Sarà completamente esaurita. Per il momento non esistono ancora informazioni concrete sulla trama dello spin-off - probabilmente non sapremo nulla fino alla fine della quinta stagione, prevista attorno al 2024. Tuttavia, i Duffer hanno confermato che la nuova serie Sarà "diversa al 1000%" rispetto allo show come lo conosciamo, nella sua forma attuale. Hanno ammesso che Finn Wolfhard, che interpreta Mike, è riuscito a indovinare il fulcro della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 luglio 2022)5 dovrebbe chiudere il cult tv dei Duffer, ma come ogni franchise di successo, non lo perderemo di vista.avrà uno-off come confermato dai due creatori e probabilmentesempre Netflix a continuare a mungere questa creatura super profittevole finché noncompletamente esaurita. Per il momento non esistono ancora informazioni concrete sulla trama dello-off - probabilmente non sapremo nulla fino alla fine della quinta stagione, prevista attorno al 2024. Tuttavia, i Duffer hanno confermato che la nuova serie"diversa al 1000%" rispetto allo show come lo conosciamo, nella sua forma attuale. Hanno ammesso che Finn Wolfhard, che interpreta Mike, è riuscito a indovinare il fulcro della ...

