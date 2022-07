Siccità: quel che resta dell'acqua (Di giovedì 7 luglio 2022) È l’ennesimo paradosso nazionale, di quelli cruciali per la nostra sopravvivenza: siamo un Paese ricco di risorse idriche, ma le dissipiamo. Abbiamo poche e vecchie infrastrutture, non accumuliamo negli invasi, usiamo a potabile per innaffiare, le condutture perdono quasi la metà di quel che vi scorre, si investe il minimo. E adesso che siamo in (prevedibile) emergenza, servono soluzioni urgenti. «Risulta indispensabile considerare le evidenze relative alla maggiore probabilità di eventi estremi legati alla Siccità, all’aumentata frequenza di condizioni di stress idrico e minore certezza di disponibilità della risorsa. Pertanto appare indispensabile che, a fronte delle misure immediate assunte nel corso dell’emergenza, si mettano a punto interventi di medio e lungo termine per ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) È l’ennesimo paradosso nazionale, dili cruciali per la nostra sopravvivenza: siamo un Paese ricco di risorse idriche, ma le dissipiamo. Abbiamo poche e vecchie infrastrutture, non accumuliamo negli invasi, usiamo a potabile per innaffiare, le condutture perdono quasi la metà diche vi scorre, si investe il minimo. E adesso che siamo in (prevedibile) emergenza, servono soluzioni urgenti. «Risulta indispensabile considerare le evidenze relative alla maggiore probabilità di eventi estremi legati alla, all’aumentata frequenza di condizioni di stress idrico e minore certezza di disponibilitàa risorsa. Pertanto appare indispensabile che, a frontee misure immediate assunte nel corso’emergenza, si mettano a punto interventi di medio e lungo termine per ...

