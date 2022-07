Serie B 2022/2023, ecco le date della prossima stagione: si parte il 13 agosto (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono state ufficializzate quest’oggi le date della Serie BKT 2022/2023, che partirà con la prima giornata sabato 13 con la possibilità di avere un anticipo venerdì 12. ecco le date nel dettaglio: -Inizio campionato: 12-13 agosto 2022 -Fine campionato: 19 maggio 2023 -Turni infrasettimanali: giovedì 8 dicembre; martedì 28 febbraio -Soste nazionali: 24-25 settembre, 19-20 novembre e 25-26 marzo -Sosta invernale: dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono state ufficializzate quest’oggi leBKT, che partirà con la prima giornata sabato 13 con la possibilità di avere un anticipo venerdì 12.lenel dettaglio: -Inizio campionato: 12-13-Fine campionato: 19 maggio-Turni infrasettimanali: giovedì 8 dicembre; martedì 28 febbraio -Soste nazionali: 24-25 settembre, 19-20 novembre e 25-26 marzo -Sosta invernale: dal 27 dicembreal 13 gennaio. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - Internazionale : Il crollo alla Marmolada è l’ultimo campanello di allarme dell'emergenza climatica, spesso ignorata. I mezzi di com… - DiMarzio : Dai video con #ElShaarawy e #Neymar alla Serie B marocchina. Ecco che fine ha fatto Hachim #Mastour. Il racconto di… - serieB123 : Palermo, ufficiale: Gardini nuovo direttore generale - sportface2016 : #SerieB 2022/2023, ecco le date della prossima stagione: si parte il 13 agosto -