Rtl 102 5 Power Hits Estate 2022 | un ascoltatore salirà sul palco per premiare il vincitore

MILANO – Rtl 102.5 regala a un fortunato ascoltatore un'opportunità unica. Il 31 agosto, durante Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022, un ascoltatore salirà sul palco dell'Arena di Verona per premiare il vincitore. Per tentare la fortuna basta ascoltare la classifica di RTL 102.5, ogni giorno alle 16 e il sabato e la domenica alle 15, e votare il proprio Power Hit preferito su RTL 102.5 Play.

