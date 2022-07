Roma: morte rapper Cranio Randagio, due condanne e un'assoluzione (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Due condanne e un'assoluzione: questa la sentenza del giudice monocratico di Roma nel processo per la morte del rapper Vittorio Bos Andrei, conosciuto come 'Cranio Randagio' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un appartamento di via Anneo Lucano nella zona della Balduina a Roma. Il decesso sarebbe stato causato, secondo quanto emerso dall'indagine, da un mix di droghe. Come aveva chiesto il pm, il giudice ha assolto Francesco Manente, accusato di essere il fornitore della droga e per questo chiamato a rispondere di detenzione di droga e morte come conseguenza di un altro delitto, mentre sono stati condannati a 2 anni e mezzo Pierfrancesco Bonolis e Jaime Garcia De ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022), 7 lug. (Adnkronos) - Duee un': questa la sentenza del giudice monocratico dinel processo per ladelVittorio Bos Andrei, conosciuto come '' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un appartamento di via Anneo Lucano nella zona della Balduina a. Il decesso sarebbe stato causato, secondo quanto emerso dall'indagine, da un mix di droghe. Come aveva chiesto il pm, il giudice ha assolto Francesco Manente, accusato di essere il fornitore della droga e per questo chiamato a rispondere di detenzione di droga ecome conseguenza di un altro delitto, mentre sono stati condannati a 2 anni e mezzo Pierfrancesco Bonolis e Jaime Garcia De ...

