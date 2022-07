Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 8 Luglio 2022 | Gemelli fragile

(Di giovedì 7 luglio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Domani starete meglio rispetto a mercoledì e giovedì scorso. La tensione di questi giorni sarà solo un lontano ricordo. Alcuni progetti professionali non stanno andando: dovrete aspettare la fine diper vedere uno spiraglio di luce in questo senso. Toro I prossimi due giorni potrebbero essere quelli nei quali vi innervosite, specie se qualcuno vi provocherà in qualche maniera. Provate a farvi scivolare le cose addosso e rimandate ogni discussione a domenica prossima.Domani l’amore potrebbe risvegliare qualche sentimento. Chi si è separato di recente potrebbe però avere qualche difficoltà a lasciarsi andare. Isono in realtà molto fragili e sensibili. Cancro Domani ...

Fox Ariete crea condizioni migliori per l'amore. Toro non cedere a queste vili provocazioni. Gemelli per tutelarsi potrebbero anche fingersi superficiali. Cancro l'