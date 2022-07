Oroscopo Branko di Giovedì 7 Luglio 2022: Leone diplomatico (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Luglio 7 2022 Ariete Tenete a bada il vostro nervosismo. Nel lavoro procedono bene le collaborazioni. Toro Questa è una giornata buona, ritrovate serenità e vi sbloccate. Gemelli Diverbio in amore. Sul lavoro tenetevi lontani da inutili discussioni. Cancro Oggi potreste accusare un po’ di stanchezza. Leone Agite con prudenza sul lavoro e siate diplomatici. Vergine Siete molto vitali e non passate certo inosservati. Bilancia In amore dovete rimettervi in gioco e guardarvi intorno. Scorpione Mettetevi in mostra e dimostrate che meritate elogi e apprezzamenti. Sagittario Ci vogliono calma e pazienza. Attenti alle parole, rischiate di ferire chi vi circonda. Capricorno Dopo un periodo complesso inizia per voi una fase ... Leggi su zon (Di giovedì 7 luglio 2022) L’diper oggi,Ariete Tenete a bada il vostro nervosismo. Nel lavoro procedono bene le collaborazioni. Toro Questa è una giornata buona, ritrovate serenità e vi sbloccate. Gemelli Diverbio in amore. Sul lavoro tenetevi lontani da inutili discussioni. Cancro Oggi potreste accusare un po’ di stanchezza.Agite con prudenza sul lavoro e siate diplomatici. Vergine Siete molto vitali e non passate certo inosservati. Bilancia In amore dovete rimettervi in gioco e guardarvi intorno. Scorpione Mettetevi in mostra e dimostrate che meritate elogi e apprezzamenti. Sagittario Ci vogliono calma e pazienza. Attenti alle parole, rischiate di ferire chi vi circonda. Capricorno Dopo un periodo complesso inizia per voi una fase ...

Pubblicità

controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi giovedì 7 Luglio 2022: bene Vergine Pesci - zazoomblog : Oroscopo Branko venerdì 8 luglio 2022: le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni - #Oroscopo #Branko… - zazoomblog : Oroscopo Branko venerdì 8 luglio 2022: le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni - #Oroscopo #Branko… - CorriereCitta : #Oroscopo Branko venerdì 8 luglio 2022: le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni -