Omicron, corsa contro il tempo per i nuovi vaccini (Di giovedì 7 luglio 2022) Dalla Nuova Zelanda alla Cina, continua l’aumento dei casi Covid. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Salute (Oms) ha presentato gli ultimi sviluppi del virus a livello globale, e il bilancio non è rassicurante. La diffusione del Covid, con le nuove varianti molto più contagiose, si è verificata in sei regioni: più del 30% in due settimane. Molto preoccupante anche l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. “I governi, gli scienziati, i fabbricanti di vaccini, l’Oms e i cittadini devono fare la loro parte”, ha detto Ghebreyesus. I vaccini sono stati superati dalle mutazioni del virus, per cui la corsa per vincere la battaglia contro il Covid ha un nuovo obiettivo: proseguire la campagna vaccinale con un farmaco efficace per le varianti di ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Dalla Nuova Zelanda alla Cina, continua l’aumento dei casi Covid. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Salute (Oms) ha presentato gli ultimi sviluppi del virus a livello globale, e il bilancio non è rassicurante. La diffusione del Covid, con le nuove varianti molto più contagiose, si è verificata in sei regioni: più del 30% in due settimane. Molto preoccupante anche l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. “I governi, gli scienziati, i fabbricanti di, l’Oms e i cittadini devono fare la loro parte”, ha detto Ghebreyesus. Isono stati superati dalle mutazioni del virus, per cui laper vincere la battagliail Covid ha un nuovo obiettivo: proseguire la campagna vaccinale con un farmaco efficace per le varianti di ...

