Numeri maglia Juventus: rivoluzione nei bianconeri (Di giovedì 7 luglio 2022) A Torino c'è aria di notevoli cambiamenti. Via Chiellini e Dybala a zero, Demiral lasciato all'Atalanta, Pogba e Di Maria ad un passo dall'arrivo. Tante trattative tra mercato in uscita e mercato in entrata. rivoluzione anche per quanto riguarda i Numeri di maglia della Juventus, con l'ultima stagione che ha visto Vlahovic indossare la maglia numero 7, Dybala la numero 10 e Chiesa la numero 22, con Morata a tenere sulle spalle la 9. Per la stagione 2022/2023 l'assegnazione dei Numeri cambierà, in attesa anche di aggiungere uomini alla rosa. Numeri maglia, la Juventus cambia l'assegnazione In attesa delle ufficialità di Di Maria e di Pogba – e dei diversi colpi – la Juventus conta appena 20 giocatori, sebbene la rosa ...

DiMarzio : La @juventusfc ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia di #Vlahovic e #Chiesa ???? - Rodja_7 : @eddyveerus Mito! Massimo o Antonio? Non mi ricordo i numeri di maglia - crezmak : Starò diventando vecchio ma per me i numeri di maglia dei 2 portieri devono essere 1 e 12. - ale90BN : La 9 è occupata. La 7 è occupata. La 21 è occupata. I numeri di maglia avuti da #Morata in carriera. E se dovesse tornare...? ???????? - yayamiedema : Austria con numeri di maglia molto random devo dire -