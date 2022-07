Napoli su Dybala? Può arrivare solo in un caso (Di giovedì 7 luglio 2022) Un grande sogno della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo Dybala. Il fantasista argentino è svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus e l’Inter non ha ancora chiuso per lui, nonostante al momento sembra essere più avanti rispetto alle sue concorrenti. Il Napoli al momento guarda con interesse la situazione in quanto quello di Dybala potrebbe essere il nome ideale per sostituire Mertens nel cuore dei tifosi e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi un po’ sopito dalle recenti notizie riguardo alle trattative a rilento per i rinnovi dei contratti. Foto: Getty Images- Paulo Dybala Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’idea del Napoli sarebbe quella di regalare Dybala i propri tifosi in caso di cessione di Victor ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Un grande sogno della tifoseria azzurra continua ad essere Paulo. Il fantasista argentino è svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus e l’Inter non ha ancora chiuso per lui, nonostante al momento sembra essere più avanti rispetto alle sue concorrenti. Ilal momento guarda con interesse la situazione in quanto quello dipotrebbe essere il nome ideale per sostituire Mertens nel cuore dei tifosi e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi un po’ sopito dalle recenti notizie riguardo alle trattative a rilento per i rinnovi dei contratti. Foto: Getty Images- PauloSecondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’idea delsarebbe quella di regalarei propri tifosi indi cessione di Victor ...

Pubblicità

FBiasin : Sentita poco fa: “Dove giocherà #Dybala?”. “L’#Inter resta una possibilità, ma attenzione ai sondaggi del #Milan,… - mirkocalemme : #Dybala-#Inter non è saltata, ma senza cessioni è impossibile. #Marotta, per ora, non ha la certezza di riuscire a… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - Sangbleublanc : RT @OAccomando91: ESCLUSIVA: #Marsiglia, #Tudor vuole #Barak, corteggiato anche dal #Napoli. La società vuole allestire una rosa forte ma c… - GiErre7 : @Torrenapoli1 Se il Napoli si inserisse seriamente, credi che potrebbe farci un pensierino Dybala? -