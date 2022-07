Nadal getta la spugna | si ritira da Wimbledon

Pubblicità

Tennis Fever

Rafala spugna. Lo spagnolo ha annunciato il ritiro alla vigilia della semifinale con Kyrgios per la lesione addominale che si è procurato durante la sfida con Fritz. "Non posso rischiare, non ...In qualche modo, è stato autodistruttivo Ti mancano giocatori come te o McEnroe, con una forte personalità In questo senso,o Federer sono l'antitesi. Il tennis è cambiato. Parla dei giovani. ... Nadal getta la spugna, Kyrgios è in finale a Wimbledon Il problema addominale è più serio del previsto per Nadal che è costretto a dare forfait a Wimbledon con Kyrgios che vola in finale e attende il vincente di Norrie-Djokovic ...“Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste”. Con queste parole Rafael Nadal annuncia il suo ritiro ...