Pubblicità

KattInForma : Medjugorje | Condannati gli esponenti di un gruppo criminale - zazoomblog : Medjugorje Condannati gli esponenti di un gruppo criminale - #Medjugorje #Condannati #esponenti… - KattInForma : Medjugorje | Condannati gli esponenti di un gruppo criminale - stefano688 : Medjugorje, condannati funzionari per estorsione -

...in primo grado rispetivamente a 14 e 10 anni di carcere. Si e' conclusa con questa ... il caso che ha visto come vittime dei reati, commessi nell'area di, la comunita' 'Nuovi ......tra cui "Nuovi Orizzonti" e "Regina della Pace" che operano nell'area del santuario di...in primo grado a 14 e 10 anni di carcere. Tra i reati commessi anche una campagna ...Una sporca operazione minacciava comunità e imprenditori italiani che onestamente vivono del turismo religioso presso la località bosniaca.Roma, 5 lug. (askanews) - Estorsioni e abusi di posizione. Queste le pesanti accuse nei confronti di due dipendenti del Servizio per i rapporti con gli stranieri della Bosnia Erzegovina, condannati in ...