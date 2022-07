Marmolada | i soccorritori sul campo | il ghiacciaio restituisce materiali e nuovi resti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sono durate circa tre ore e hanno portato al ritrovamento di altriumani e materiale tecnico le operazioni di soccorso sulla, alle quali stamattina hanno partecipato 14 operatori interforze e due unità cinofile. Ora, terminata la fase a terra, l’attività degli operatori prosegue attraverso l’utilizzo di droni, già utilizzati nei giorni successivi alla valanga che ha travolto una ventina di escursionisti. Le difficoltà delle operazioni a terra Le operazioni a terra sono scattate all’alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza rispetto a un intervento pericoloso a causa del rischio didistacchi. Isono stati accompagnati in quota e poi calati da un elicottero, restando imbragati col verricello al velivolo in aria nel caso fosse stato necessario evacuare immediatamente la ...

Anche altra attrezzatura tecnica , verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse, è stata ritrovata questa mattina indaiimpegnati dall'alba di questa ...... larestituisce, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio che si è staccata dalla cima domenica 3 luglio. I, questa mattina ...Continuano le ricerche dei dispersi sulla Marmolada. Nel corso di una ricognizione "vista udito" sul luogo del disastro sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, anche resti di escursionisti ...