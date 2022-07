Marmolada | i dubbi del pm | ' Crollo prevedibile? Forse sì' - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 7 luglio 2022) Le ricerche sul ghiacciaio Strage dellae domande da mettere in fila, mentre le vittime accertate salgono a 9, con gli ultimi due ritrovamenti grazie ai droni. La prima: perché si è formata ...

Visto l'uso spregiudicato che ne stanno facendo iniziano a venirmi dubbi sulla valanga della Marmolada.

Quindi ancora oggi non è possibile rispondere alla domanda: quante vittime ha provocato il crollo sul ghiacciaio della, alle 13.45 di domenica 3 luglio Giampietro Lago, comandante del Ris ...E se si hanno, affidarsi alle guide che da sempre applicano la regola della prudenza. Lo facevamo prima dellae continuiamo a farlo.«Stiamo viaggiando su un camion che va a 200 all’ora e che non può arrestarsi appena si preme il pedale del freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusciremo a vedere i risultati, ma se ritardiamo an ...La tragedia era totalmente imprevedibile I parenti della guida alpina di Cittadella e di sua moglie Erica avanzano dubbi e chiamano a raccolta tutti gli altri familiari delle vittime ...