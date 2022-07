Logistica e packaging, le azioni green di Sanpellegrino (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Garantire all'acqua un futuro di qualità attraverso un modello di business improntato alla creazione di valore condiviso è l'impegno che Sanpellegrino - azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche - persegue da anni. Un impegno illustrato nel Bilancio di sostenibilità 2022, Report dal quale emergono i benefici tangibili che il Gruppo ha creato per le persone, i territori in cui è presente e per lo stesso Pianeta. Costantemente attiva nel rendere sempre più efficienti e sostenibili le proprie attività, nel 2021 Sanpellegrino ha ridotto l'uso di acqua industriale rispetto all'anno precedente: “Abbiamo ridotto del 38% l'uso di acqua di processo perché utilizziamo solo lo 0,08 litri per ogni litro di acqua minerale naturale imbottigliata. Sicuramente una gestione virtuosa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Garantire all'acqua un futuro di qualità attraverso un modello di business improntato alla creazione di valore condiviso è l'impegno che- azienda di riferimento in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche - persegue da anni. Un impegno illustrato nel Bilancio di sostenibilità 2022, Report dal quale emergono i benefici tangibili che il Gruppo ha creato per le persone, i territori in cui è presente e per lo stesso Pianeta. Costantemente attiva nel rendere sempre più efficienti e sostenibili le proprie attività, nel 2021ha ridotto l'uso di acqua industriale rispetto all'anno precedente: “Abbiamo ridotto del 38% l'uso di acqua di processo perché utilizziamo solo lo 0,08 litri per ogni litro di acqua minerale naturale imbottigliata. Sicuramente una gestione virtuosa ...

