Lazio tra incertezze e lotte intestine: Sarri merita chiarezza (Di giovedì 7 luglio 2022) Clima rovente in casa Lazio: dal triangolo Lotito-Tare-Fabiani alle inquietudini di Sarri, che succede ai biancocelesti? La stagione della Lazio non è iniziata in maniera esattamente lineare. Nel consueto ritiro di Auronzo Maurizio Sarri ha iniziato il suo lavoro tra mille difficoltà, ma a tenere banco ci sono soprattutto incertezze, liti e possibili strappi dolorosi. Perché la società biancoceleste vive il momento forse più delicato dell’era Lotito, in particolare nelle reLazioni tra i massimi dirigenti del club. Dopo circa quattordici anni pare infatti ai minimi termini il rapporto tra il patron e Igli Tare, nel bene e nel male figura cardine del presente e del recente passato. Ma forse non del futuro, se è vero che le ultime campagne di calciomercato del Direttore Sportivo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Clima rovente in casa: dal triangolo Lotito-Tare-Fabiani alle inquietudini di, che succede ai biancocelesti? La stagione dellanon è iniziata in maniera esattamente lineare. Nel consueto ritiro di Auronzo Maurizioha iniziato il suo lavoro tra mille difficoltà, ma a tenere banco ci sono soprattutto, liti e possibili strappi dolorosi. Perché la società biancoceleste vive il momento forse più delicato dell’era Lotito, in particolare nelle reni tra i massimi dirigenti del club. Dopo circa quattordici anni pare infatti ai minimi termini il rapporto tra il patron e Igli Tare, nel bene e nel male figura cardine del presente e del recente passato. Ma forse non del futuro, se è vero che le ultime campagne di calciomercato del Direttore Sportivo ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio-#Casale: accordo tra club, possibili visite giovedì. #Romagnoli in stand-by. Portieri: #Maximiano-#Provedel… - FBiasin : Squadre: River, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa. Tra club e nazionali ha giocato 675 partite con 314 re… - GoalItalia : Strakosha e Reina hanno salutato: Lazio senza portieri nel primo giorno di ritiro ????? - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incendio precedente - Via di Pratica ? Chiusura tra Via Arno e Via Pontina in entrambe le direzioni ??… - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Roma-Vigna Clara ? Traffico ferroviario sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara a causa dei dan… -