James Caan è morto: addio a Sonny, primogenito di Vito Corleone ne Il Padrino (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo del cinema è in lutto: James Caan è morto. L’attore, classe 1940, era noto per aver interpretato Sonny, il rabbioso primogenito di Vito Corleone ne Il Padrino. Per il ruolo aveva ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Aveva 82 anni. La notizia è stata rilasciata dal suo account Twitter con una dichiarazione: “È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza l’affetto e le sentite condoglianze e chiede che continui a rispettare la loro privacy in questo momento difficile”. Noto per uno stile di vita “infernale” e turbolento, James Caan si è fatto strada a Hollywood negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, prima ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo del cinema è in lutto:. L’attore, classe 1940, era noto per aver interpretato, il rabbiosodine Il. Per il ruolo aveva ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Aveva 82 anni. La notizia è stata rilasciata dal suo account Twitter con una dichiarazione: “È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza l’affetto e le sentite condoglianze e chiede che continui a rispettare la loro privacy in questo momento difficile”. Noto per uno stile di vita “infernale” e turbolento,si è fatto strada a Hollywood negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, prima ...

