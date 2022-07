Il gas e il nucleare avranno la patente verde, ecco cosa succederà (Di giovedì 7 luglio 2022) Da ieri il gas e il nucleare possono essere considerati nelle attività economiche sostenibili per la Tassonomia. Ieri il parlamento Ue non ha respinto l’atto della Tassonomia che propone di includere, attività nucleari e del gas come attività green. Se entro lunedì il Consiglio non respinge l’atto, entrerà in vigore dal primo gennaio. Sono entrati nella lista degli investimenti sostenibili dell’Unione Europea. La conseguenza istantanea di questo voto è che i nuovi impianti a gas e nucleare riceveranno finanziamenti da parte degli investitori. Il risultato del voto ieri al Parlamento europeo è criticato con forza dalla sinistra e dalle orgs ecologiste. Carta green, il gas e il nucleare Piccole osservazioni della Greenpeace hanno fatto notare ieri che, inserire il gas nella tassonomia oltre che il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Da ieri il gas e ilpossono essere considerati nelle attività economiche sostenibili per la Tassonomia. Ieri il parlamento Ue non ha respinto l’atto della Tassonomia che propone di includere, attività nucleari e del gas come attività green. Se entro lunedì il Consiglio non respinge l’atto, entrerà in vigore dal primo gennaio. Sono entrati nella lista degli investimenti sostenibili dell’Unione Europea. La conseguenza istantanea di questo voto è che i nuovi impianti a gas ericeveranno finanziamenti da parte degli investitori. Il risultato del voto ieri al Parlamento europeo è criticato con forza dalla sinistra e dalle orgs ecologiste. Carta green, il gas e ilPiccole osservazioni della Greenpeace hanno fatto notare ieri che, inserire il gas nella tassonomia oltre che il ...

