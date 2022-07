Gianni Sperti di U&D in vacanza a in Egitto? "La maledizione del Nilo", rovinato (Di giovedì 7 luglio 2022) Sui social, Gianni Sperti la chiama la "maledizione del Nilo". Ovviamente in tono ironico. Il motivo? Prima viene smarrita la sua valigia in aeroporto e poi accade un altro fuoriprogramma. Gustoso. Notiziabile. Una vera e propria disavventura vissuta dall'opinionista di Maria De Filippi, che in Egitto avrebbe dovuto trovare un po' di serenità e relax. Invece no. Per la seconda volta vengono smarriti i suoi bagagli: tutto questo accade prima del volo che l'avrebbe portato dalla capitale Il Cairo a Luxor. Ansia, rabbia. Ancora una volta accade un imprevisto che non avrebbe mai immaginato. Sperti si è imbarcato su un aereo sulla compagnia Egyptair. E dice che non volerà più con questa compagnia. Sperti la chiama “maledizione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Sui social,la chiama la "del". Ovviamente in tono ironico. Il motivo? Prima viene smarrita la sua valigia in aeroporto e poi accade un altro fuoriprogramma. Gustoso. Notiziabile. Una vera e propria disavventura vissuta dall'opinionista di Maria De Filippi, che inavrebbe dovuto trovare un po' di serenità e relax. Invece no. Per la seconda volta vengono smarriti i suoi bagagli: tutto questo accade prima del volo che l'avrebbe portato dalla capitale Il Cairo a Luxor. Ansia, rabbia. Ancora una volta accade un imprevisto che non avrebbe mai immaginato.si è imbarcato su un aereo sulla compagnia Egyptair. E dice che non volerà più con questa compagnia.la chiama “del ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Gianni Sperti, a 49 anni il suo sogno diventa realtà: i fan gioiscono per lui - - francamenteeo : ma se sembra gianni sperti comunque per me il peak è il selfie da cula sotto alla sclerata sgrammaticata - infoitcultura : Gianni Sperti, battuta su Gemma Galgani al museo egizio: la dama replica - whodfuckisraff : @mitremailculo @__francamente alessia ho la foto di gianni sperti ti piaccio? - whodfuckisraff : 3 like metto foto gianni sperti e sostituisco bertone -