Gf Vip 7 | Gabriele Parpiglia fa il punto sul cast e conferma alcuni nomi e alcune trattative!

(Di giovedì 7 luglio 2022) Chi saranno i protagonisti della prossima edizione del Gf Vip? A rilasciare qualche interessante indiscrezione ci ha pensato. Il giornalista è stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101, dove è intervenuto in merito al reality show condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni si era parlato dell’ingresso nella Casa del Gf Vip di Charlie Gnocchi e Rita Dalla Chiesa. Ecco cosa ha risposto a riguardo: Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo. Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere. Certe Pamela Prati e Chadia Rodriguez: Pamela Prati la confermiamo. Il direttore ...

La curiosità intorno ai prossimi concorrenti del GFcresce giorno dopo giorno. E, dopo una Chadia Rodriguez data per certa (anche daParpiglia), si affaccia la possibilità dell' ingresso ......Fratello7 , in partenza a settembre. In corso ci sono diverse trattative. Alcuni 'vipponi' sono invece già stati blindati e confermati. A fare il punto della situazione ci ha pensato... Chi è Gabriele Vagnato, co-conduttore del concerto Love Mi