Europei Vela | la classifica overall dopo 6 prove e tutte le parole dei protagonisti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Prosegue il campionato Europeo diad Aarhus, dove gli equipaggi italiani si stanno dimostrando particolarmente combattivi. Nella Classe Nacra 17 adesso sono in tre nella top ten, mentre terminate le qualifiche dei 49er e 49erFX troviamo due equipaggi per classe in Gold Fleet. Sfortunati Crivelli Visconti – Calabrò che si ritrovano a pari punti ma al 26° posto: per loro la domani sarà Silver Fleet. 49er La: 1° Lambriex – Van de Werken (NED) 2° Peters – Sterritt (GBR) 3° Fantela – Fantela (CRO) Gli italiani in gara: 22° Ferrarese – Chistè (ITA) 25° Anessi – Gamba (ITA) 26° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA) Ecco ledegli atleti, ad iniziare da Leonardo Chistè: “Oggi ultimo giorno di qualifiche, il vento è stato molto più shifty del solito e ...

Al maschile c'è un pizzico di rammarico in casa Italia per la mancata qualificazione in flotta Gold di Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò , 26mi assoluti (ma 19mi) e quindi primi degli esclusi con lo stesso punteggio dei connazionali Marco Anessi Pè/Edoardo Gamba (ultimi dei qualificati), premiati per aver vinto una delle nove regate disputate sinora. ...In copertina, spiccano il successo azzurro aglidi Calcio insieme a tutti gli ori olimpici ... Lucilla Boari (Tiro con l'Arco), Diana Bacosi (Tiro a Volo) e Ruggero Tita () L'Annuario Ussi ...Prosegue il campionato Europeo di Vela ad Aarhus, dove gli equipaggi italiani si stanno dimostrando particolarmente combattivi. Nella Classe Nacra 17 adesso sono in tre nella top ten, mentre terminate ...L'Italia continua a sognare una possibile medaglia ad Aarhus (Danimarca) anche al termine della terza giornata dei Campionati Europei 2022 del doppio acrobatico olimpico 49er. Quest'oggi sono andate i ...