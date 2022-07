Covid in Toscana: 8 morti (6 donne e 2 uomini), oggi 7 luglio. E 5.644 nuovi contagiati (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 8 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 7 luglio 2022. Si tratta di 6 donne e 2 uomini con età media di 87 anni. Mentre sono 5.644, quindi sempre un numero molto alto, i nuovi contagiati (1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (10% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). In Toscana sono 1.245.459 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 8 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 6e 2con età media di 87 anni. Mentre sono 5.644, quindi sempre un numero molto alto, i(1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (10% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Insono 1.245.459 i casi di positività da inizio pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Covid in Toscana: 8 morti (6 donne e 2 uomini), oggi 7 luglio. E 5.644 nuovi contagiati - qn_lanazione : Contagi Covid: dati Toscana del 7 luglio. 5.644 nuovi casi, 8 morti. Crescono i ricoveri - toscanamedianew : Nella corsa toscana di Omicron +35,5% di casi in 7 giorni - VTrend_it : Covid ancora in aumento i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Toscana, un decesso anche a Pisa - telodogratis : Covid oggi Toscana, 5.544 contagi e 8 morti: bollettino 7 luglio -