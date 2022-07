CorSport | la Juve va all’attacco di Koulibaly | Ramadani spinge per chiudere | ma Kalidou nicchia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Larompe gli indugi, l’attacco aè partito”. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro a cena, a Milano, tra l’agente del difensore senegalese del Napoli, Falie la dirigenza bianconera.è il sostituto scelto da Allegri per De Ligt in partenza e il tecnico ha un alleato proprio nel procuratore di. “Laha deciso di andare fino in fondo. O almeno provarci. Con quel Faliche assomiglia molto a un alleato, come dimostrato negli anni, basti pensare all’operazione Federico Chiesa. Perché proprio il suo agente orarebbeverso un clamoroso salto della barricata, il progetto dellasarebbe il migliore nonostante altrove ...