Ciccosi è diplomato in ragioneria, indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Ecco cosa ha raccontato a Sky SportL'esultanza diBari, 2 luglio 2022 - Gli esami non finiscono mai. E nel caso di, non hanno nemmeno età. A quasi 35 anni, l'attaccante della Sampdoria ha conseguito in quel di Bari la maturità, sottoponendosi in giornata presso l'istituto tecnico parificato ...Ciccio Caputo si è diplomato: Maturità con 81 per l'attaccante della Sampdoria ed ex Sassuolo: ecco tutti i dettagli ...Nel primo giorno di raduno della Sampdoria, summit di calciomercato tra Giampaolo e la dirigenza: presenti Carlo Osti e Daniele Faggiano ...