Boris Johnson al capolinea (Di giovedì 7 luglio 2022) Dimissioni a raffica, i conservatori contro il premier per gli scandali. Lui resiste: «Su Pincher ho sbagliato ma ho il dovere di andare avanti» Leggi su lastampa (Di giovedì 7 luglio 2022) Dimissioni a raffica, i conservatori contro il premier per gli scandali. Lui resiste: «Su Pincher ho sbagliato ma ho il dovere di andare avanti»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - eziomauro : Rivolta dei conservatori a Londra, Boris Johnson al capolinea: 'Lo cacceremo questa notte' - la Repubblica - ilpost : La posizione politica del primo ministro britannico Boris Johnson, già colpito da vari scandali e sconfitte elettor… - paradoxMKD : Lui va avanti ?? Oltre 40 funzionari di governo lasciano Boris Johnson che replica: 'Vado avanti' Fonte:… - messveneto : Boris Johnson al capolinea: Dimissioni a raffica, i conservatori contro il premier per gli scandali. Lui resiste: «… -