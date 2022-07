Bimbo morto a Sharm, l’esperto: Tanti i rischi in agguato nei cibi (Di giovedì 7 luglio 2022) Possono essere Tanti i rischi in agguato nei cibi, tra sostanze contaminanti, virus, batteri e parassiti, e tossine rilasciate da questi patogeni che si accumulano: queste molecole possono portare in vario modo a intossicazione con esiti gravi e con una evoluzione dei sintomi anche molto rapida (con azione sul sistema nervoso centrale, sui reni, sull’apparato gastrointestinale). Il pericolo e’ elevato specie quando si mangiano alimenti che non fanno parte della nostra tradizione gastronomica. Lo spiega Marco Marano, responsabile del Centro Antiveleni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, commentando il caso del Bimbo di sei anni che ha perso la vita mentre era in vacanza con i genitori. Le intossicazioni fulminanti dipendono sia dalla causa (la sostanza o tossina assunta) sia anche dal tipo di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Possono essereinnei, tra sostanze contaminanti, virus, batteri e parassiti, e tossine rilasciate da questi patogeni che si accumulano: queste molecole possono portare in vario modo a intossicazione con esiti gravi e con una evoluzione dei sintomi anche molto rapida (con azione sul sistema nervoso centrale, sui reni, sull’apparato gastrointestinale). Il pericolo e’ elevato specie quando si mangiano alimenti che non fanno parte della nostra tradizione gastronomica. Lo spiega Marco Marano, responsabile del Centro Antiveleni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, commentando il caso deldi sei anni che ha perso la vita mentre era in vacanza con i genitori. Le intossicazioni fulminanti dipendono sia dalla causa (la sostanza o tossina assunta) sia anche dal tipo di ...

