Arpaia | chiusura notturna del servizio idrico | le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica che a causa dell’aumento delle temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare questa sera e domani sera la7-8 luglio, dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del mattino successivo per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne nelle seguentidel Comune diservite dal serbatoio San Fortunato: Via Appia Ovest Via Roma Via San Fortunato Via G. Falcone Via Ravagnone Via Tito Livio L'articolo proviene da Anteprima24.it.