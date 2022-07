Wimbledon | Kyrgios batte Garin e si qualifica in semifinale

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il cammino di Nickcontinua. L’australiano ha battuto in tre set (6-4 6-3 7-6 in 2 ore e 13 minuti) il cileno Cristiane si èto per ladi venerdì. Affronterà il vincente tra lo spagnolo Rafa Nadal e lo statunitense Taylor Fritz, che attualmente sono in campo a giocarsi il passaggio di turno.fa discutere per il suo comportamento provocatorio, ma il suo tennis è di alto livello. Contrariamente al solito,non ha sprecato tempo ed energie in polemiche ed ha portato a casa il match. Ora è il primo australiano a raggiungere le semifinali adal 2005 quando Lleyton Hewitt perse in tre set da Roger Federer. L'articolo ilNapolista.

L'australiano scappa sul 3 - 1, ma Garin infila quattro punti per il 5 - 3, infine restituisce il parziale per vincere sul 7 - 6 (5) dopo 59 minuti.