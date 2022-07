William pronto a tutto per difendere la sua famiglia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il principe, durante una passeggiata in bicicletta ad Amner Hall con Kate Middleton e i loro figli, si è accorto di un paparazzo che li filmava e in preda alla rabbia, come dimostra il video che circola sui social, gli ha urlato: «Come osi comportanti così con i miei bambini inseguendoci fin qui? È disgustoso»

Pubblicità

louiswS_nyc : @HarryT_nyc @BellaHadidNyc ok*prese William e lo cambió mettendolo poi pronto nel passeggino* Il piccolo è pronto,… -

Leggi anche > Kate Middleton e, il piatto super semplice preferito dai figli: ma ci sono ... Una volta, il condimento viene unito agli spaghetti. Una versione tristemente rivisitata dei ...a vincere il suo quarto Championship di fila". E veniamo a Sinner: sta crescendo con il ... Ovvero "Kate Middleton, la moglie del principe, premia il vincitore del torneo. Sembra che l'...Il principe, durante una passeggiata in bicicletta ad Amner Hall con Kate Middleton e i loro figli, si è accorto di un paparazzo che li filmava e in preda alla rabbia, come dimostra il video che circo ...Suo padre Carlo «vuol davvero sanare la frattura e sta facendo di tutto per creare un ponte tra i suoi due figli», dice l'esperta di Reali, Katie Nicholl. Ma William è troppo deluso, e non si fida più ...