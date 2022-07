Vacanza a Sharm si trasforma in tragedia: Andrea muore a 6 anni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Andrea Mirabile è deceduto mentre era in Vacanza con la famiglia a Sharm El Sheik dopo un malore riconducibile ad una intossicazione alimentare. Il tutto sarebbe iniziato venerdì scorso. La famiglia pare avesse consumato alcune pietanze della zona sentendosi subito male poco dopo. Andrea è morto nel giro di 36 ore, il padre, Antonio Mirabile è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022)Mirabile è deceduto mentre era incon la famiglia aEl Sheik dopo un malore riconducibile ad una intossicazione alimentare. Il tutto sarebbe iniziato venerdì scorso. La famiglia pare avesse consumato alcune pietanze della zona sentendosi subito male poco dopo.è morto nel giro di 36 ore, il padre, Antonio Mirabile è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

