Il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks ha dichiarato ieri sera che lo Stato baltico ripristinerà il servizio militare obbligatorio, a seguito della crescente tensione con la vicina Russia per la guerra di Mosca in Ucraina.

Ucraina, Lettonia ripristina servizio militare obbligatorio

a seguito della crescente tensione con la vicina Russia per la guerra di Mosca in Ucraina. "L'attuale sistema militare della Lettonia ha raggiunto il suo limite. Nel frattempo non abbiamo motivo di ...