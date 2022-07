Tiberis | la spiaggia di Roma riapre giovedì 7 luglio | tutte le novità

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un luogo perfetto per combattere il caldo torrido delle ultime settimane, si trova in pieno centro aed è facilmente raggiungibile da tutti., la '' deini. Si trova ...

Un luogo perfetto per combattere il caldo torrido delle ultime settimane, si trova in pieno centro a Roma ed è facilmente raggiungibile da tutti. Riapre, la '' dei romani. Si trova lungo la riva del Tevere , all'altezza del ponte Marconi e dà il suo primo benvenuto al pubblico il 7 luglio con la nuova edizione del 2022. Una...Venerdì 8 luglio inaugura, lasul Tevere. Con un concerto in programma alle 21 si apre il nuovo corso del parco cittadino sulle sponde del fiume, all'altezza del ponte Marconi. Lasarà gestita dall'...Quest’anno la gestione è della società Habicura. L’ingresso, gratuito, è possibile dalle 8 a mezzanotte. La spiaggia di città rimarrà aperta al pubblico fino al 12 settembre ...Aperta fino alle 24 offrirà concerti e dj set, oltre a lezioni pomeridiane di yoga e ginnastica varia, tornei di biliardino e ping pong, e wi fi gratuito ...