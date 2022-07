Stranger Things 4 | record per Netflix | oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La quarta stagione diha già ottenuto unassoluto per: con undi ore in streaming è seconda solo a Squid Game. Grazie alla quarta stagione,è appena diventato il secondo showin assoluto a superare ildi ore di visualizzazione. Il: da quando la prima puntata della nuova stagione è uscita il 23 maggio, gli spettatori hanno trascorso un totale di 1,15 miliardi di ore a guardare i nove episodi in questione. Questo rende4 la seconda stagionepiù vista in assoluto, dopo Squid Game nel 2021, ma la prima in lingua inglese. Questo fine settimana lo show è stato nella Top 10 ...

Pubblicità

NetflixIT : Ci siamo finalmente: Stranger Things 4 Vol. 2 è ora disponibile ????? - NetflixIT : Nome più quotato per il fantamorto Stranger Things : - tu se spoileri la parte 2 - NetflixIT : Qui solo per ricordarvi che domani arriva Stranger things 4 vol.2 *Inserire AspettandoIlVolume2Così.jpeg - _DrCommodore : I creatori di Stranger Things sono al lavoro su un nuovo live-action di Death Note - - odetotj : con tutte le teorie che sto vedendo un questi giorni per la quinta stagione di stranger things mi stanno venendo i… -

... ma questo è decisamente il suo anno, considerato come il personaggio interpretato da Joseph Quinn sia divenuto immediatamente il volto più amato di4 , capace di scalzare dal trono ...Tra i personaggi più apprezzati della quarta stagione dic'è senza dubbio Eddie Munson , il Dungeon Master dell'Hellfire club che viene ingiustamente perseguitato per la morte dei ragazzi di Hawkins - uccisi in realtà da Vecna (una triste ...The Duffer brothers are officially working on a Stranger Things spinoff, as well as four other exciting projects. Get all the details, TV Fanatics.I fratelli Duffer hanno fondato la Upside Down Pictures che, a quanto pare, non si occuperà esclusivamente dei progetti relativi a Stranger Things, ma ha già pronte alcune nuove produzioni, e tra ques ...