Siccità | Fontana | ' se non piove | dal 13 luglio non ci sarà più acqua per agricoltura'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug.(Adnkronos) - "Per la questione civile dell'potabile, siamo abbastanza tranquilli, abbiamo una falda che ancora può essere utile per non dover arrivare ai razionamenti. Quello che ci preoccupa è invece l'aspetto dell'irrigazione in". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo a Rainews24. Per cercare di gestire la situazione per l', spiega"abbiamo fatto un lavoro molto attento da più di tre mesi, concordando con i gestori dei bacini idroelettrici, a monte e con gli agricoltori, a valle, per fare in modo che non ci sia lo spreco di neanche un litro di". Con gli agricoltori "abbiamo concordato di posticipare una semina per dare la possibilità ai livelli dei laghi di alzarsi e poi di ...