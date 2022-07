Scuolabus a Cerveteri | aperte le preiscrizioni online

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 luglio 2022)– C’è tempo fino al 31 luglio per effettuare la preiscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022 – 2023. La preiscrizione può essere effettuata solo ed esclusivamentemediante il portale https://.servizipa.. I vecchi iscritti nei prossimi giorni riceveranno una e-mail, nella quale verranno informati che nella propria area riservata del portale è stata creata una domanda di preiscrizione precompilata in base ai dati già presenti. Essa, potrà essere modificata, integrata e successivamente confermata. Nel caso in cui non si volesse più usufruire del servizio, sarà sufficiente ignorarla. I nuovi iscritti invece, dovranno procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che riceveranno ...