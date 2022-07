(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 6/7/2022 – Cala il sipario in modo trionfale per laazzurra sulle pedane di Orano, città sede dei Giochi del Mediterraneo 2022. La fiorettistadell’Università Niccolò Cusano, ha conquistato l’oro nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo in Algeria., da sempre, investe sui giovani atleti e sulle loro passioni. Nel settore, l’ateneo sostiene già i campioni Alessio Foconi ed; ma, novità assoluta di questi giorni, è Rossella Gregorio (laureata presso l’Università Niccolò Cusano) che si aggiunge al team. Un grande ...

Coninews : La scherma #ItaliaTeam chiude con l'oro di Olga Rachele Calissi nel fioretto! ?????? #Oran2022 @Federscherma - lifestyleblogit : Scherma: oro per Olga Rachele Calissi, atleta e dipendente della Unicusano - - LocalPage3 : Scherma: oro per Olga Rachele Calissi, atleta e dipendente della Unicusano - RebsDiary : RT @Coninews: La scherma #ItaliaTeam chiude con l'oro di Olga Rachele Calissi nel fioretto! ?????? #Oran2022 @Federscherma - GiulianaDaniel2 : RT @RassegnaZampa: #Nuoto e #scherma d'oro! L’Italia vince i #GiochidelMediterraneo -

Fidanzati nella vita, abbonati alle medaglie nel lavoro: Alice Volpi e Daniele Garozzo sono la coppia d'oro della scherma italiana, capaci di vincere oltre trenta medaglie in due con il fioretto in mano e di esultare insieme per il doppio oro nei recenti campionati Europei di Antalya, in Turchia. Ma è la doppietta nei 200 dorso di Lorenzo Mora, oro in 1'57'62, e Matteo Restivo, argento in 1'57'77, a portare l'Italia a quota 158 medaglie, superando così il medagliere dell'ultima edizione di Tarragona 2018. Non si fermano i successi dei nostri atleti ai Giochi del Mediterraneo. Dopo l'oro di Fabio Scozzoli nei 50 rana, ora tocca a un altro forlivese, Giacomo Paolini, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Con 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi l'Italia domina il medagliere della rassegna a 3 cerchi per la 14esima volta su 19 edizioni. Con 159 medaglie gli azzurri migliorano il risultato di Tarragona 2018.