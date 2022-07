Pubblicità

Tiscali

E a sfidare lain semifinale ci sarà una ex campionessa, Simona Halep. SIMONA HALEP "... Mipronta per le semifinali, mibene e non vedo l'ora di tornare in campo". "Nel finale lei ...Oggi miun ragazzo fortunato" , così Kyrgios facendo riferimento alle differenze rispetto ... Nell'altra partita sembra tutto abbastanza facile per Elena, che si sta definitivamente ... Rybakina: 'Mi sento russa o kazaka Domanda difficile...' Stiamo vivendo un'edizione di Wimbledon senza giocatori russi e bielorussi. Ma in semifinale tra le donne c'è una giocatrice che in Russia ci è ...Simona Halep non giocava a Wimbledon da tre anni, quando aveva vinto il torneo. Dopo la cancellazione dei Championships nel 2020 per il Covid, l’anno scorso la rumena non ha potuto difendere il suo ti ...