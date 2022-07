Pomezia | nonno usuraio finisce in manette | 3 le vittime dello strozzino

(Di mercoledì 6 luglio 2022)– Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di, in esecuzione di un’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato un 72enne originario di Napoli, gravemente indiziato dei reati di usura e ricettazione. Nel contesto della medesima operazione, inoltre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno dato altresì ...

