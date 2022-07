Nuovo capo per il programma F35 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata di ieri, 5 luglio, il tenente generale Michael Schmidt dell’Aviazione degli Stati Uniti ha prestato giuramento come Nuovo funzionario esecutivo dello F-35 Joint Program Office, ovvero l’ufficio militare per la gestione del programma dell’omonimo caccia. Schmidt, che in precedenza era l’ufficiale al comando per la comunicazione e l'intelligence presso la base dell'Usaf di Hansom, nel Massachusetts, ha preso il posto del tenente generale Eric Fick, ormai prossimo al pensionamento. Schmidt, che lunedì è risultato positivo al Covid-19, ha partecipato alla cerimonia in videoconferenza dalla base di Anacostia-Bolling, a Washington, dove deve restare in isolamento. Le sue condizioni di salute sono comunque buone e presto sarà pienamente operativo come responsabile della guida di uno dei programmi più complessi e vitali del Dipartimento della ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata di ieri, 5 luglio, il tenente generale Michael Schmidt dell’Aviazione degli Stati Uniti ha prestato giuramento comefunzionario esecutivo dello F-35 Joint Program Office, ovvero l’ufficio militare per la gestione deldell’omonimo caccia. Schmidt, che in precedenza era l’ufficiale al comando per la comunicazione e l'intelligence presso la base dell'Usaf di Hansom, nel Massachusetts, ha preso il posto del tenente generale Eric Fick, ormai prossimo al pensionamento. Schmidt, che lunedì è risultato positivo al Covid-19, ha partecipato alla cerimonia in videoconferenza dalla base di Anacostia-Bolling, a Washington, dove deve restare in isolamento. Le sue condizioni di salute sono comunque buone e presto sarà pienamente operativo come responsabile della guida di uno dei programmi più complessi e vitali del Dipartimento della ...

